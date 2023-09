Premio Gentlemen, anche l’ex Milan Galliani tra i candidati

Oggi si assegnerà il Premio Gentleman alla Scuola Militare Teulié: tra i candidati ci sono anche gli ex Milan Baresi e Galliani

Stasera alla Scuola Militare Teulié di Milano si terrà la cerimonia del Premio Gentleman. A condurre la serata di gala benefica saranno Massimo Caputi, Laura Barriales e Giorgia Rossi. Tanti i volti familiari in casa Milan tra i candidati. Oltre a Leao, Calabria e Thiaw, ci sono alcuni ex rossoneri in lizza.

Si tratta dell’attuale ad del Monza, Adriano Galliani e della storica bandiera rossonera Franco Baresi. Tra i nomi anche quello di Marotta, Asllani, Dimarco, Pessina e Pavoletti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.