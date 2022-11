Premio alla Carriera, Galliani: «Orgoglioso degli anni al Milan»

Premiato sul palco dei Globe Soccer Awards con il premio alla carriera Adriano Galliani ha così commentato

Premiato sul palco dei Globe Soccer Awards con il premio alla carriera Adriano Galliani ha così commentato:

«Sono onorato, complimenti al Dubai Sport per tutto lo sforzo che fa per promuovere il calcio nel mondo. Nei 29 trofei che abbiamo vinto con il Milan, anche noi abbiamo provato a promuovere il calcio attraverso a questi valori, non solo le vittorie ma anche con il gioco. E ora siamo riusciti a portare la squadra dove io sono nato, il Monza, per la prima volta in A»