Si è concluso il terzo turno di qualificazione della Champions League che ha promosso 10 squadre ai playoff: avanza lo Shakhtar di De Zerbi

Entra nel vivo la fase di qualificazione al tabellone principale della Champions League con le gare di ritorno del terzo round preliminare.

Missione compiuta per lo Shakhtar di Roberto De Zerbi che ha bissato il successo contro il Genk e ottenuto il passaggio al playoff in programma tra il 17 e il 25 agosto. Non sono mancate le sorprese, a cominciare dal fallimento di Stankovic e della sua Stella Rossa, eliminata dai moldavi dello Sheriff. Fuori anche i Rangers di Steven Gerrard.

TERZO TURNO DI QUALIFICAZIONE

Slavia Praga (Cec) – Ferencvaros (Ung) 1-0 (and. 0-2)

Sheriff Tiraspol (Mol) – Stella Rossa (Ser) 1-0 (and. 1-1)

Shakhtar Donetsk (Ucr) – Genk (Bel) 2-1 (and. 2-1)

Monaco (Fra) – Sparta Praga (Cec) 3-1 (and. 2-0)

Midtjylland (Dan) – PSV (Ola) 0-1 (and. 0-3)

Ludogorets (Bul) – Olympiacos (Gre) 4-1 d.c.r. (2-2 dts) (and. 1-1)

Young Boys (Svi) – Cluj (Rom) 3-1 (and. 1-1)

Benfica (Por) – Spartak Mosca (Rus) 2-0 (and. 2-0)

Rangers (Sco) – Malmo (Sve) 1-2 (and. 1-2)

Legia Varsavia (Pol) – Dinamo Zagabria (Cro) 0-1 (and. 1-1)

PLAYOFF

Salisburgo (Aut) – Brondby (Dan)

Young Boys (Svi) – Ferencvaros (Ung)

Malmo (Sve) – Ludogorets (Bul)

Sheriff Tiraspol (Mol) – Dinamo Zagabria (Cro)

Monaco (Fra) – Shakhtar Donetsk (Ucr)

Benfica (Por) – PSV (Ola)