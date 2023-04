Precedenti Napoli Milan: in arrivo la sfida al Maradona – VIDEO

Il Milan si appresta ad affrontare il Napoli domani al Maradona: ripercorriamo insieme i precedenti tra le due squadre

Con 19 punti di vantaggio il Napoli sta facendo ormai i preparativi per la festa del suo terzi scudetto. L’ultima vittoria in casa del Torino per 4-0 è stata un’ulteriore prova di forza della squadra di Spalletti. Il Milan è quarto, ma ha un solo punto di vantaggio sulla Roma. Napoli-Milan si giocherà anche in Champions League e determinerà la semifinalista.

Totale gare: 74 Vittorie Napoli: 28 Pareggi: 22 Vittorie Milan: 24. Ultima vittoria Napoli 2018-19 3-2 15 Bonaventura, 49 Calabria, 53 Zielinski, 67 Zielinski, 80 Mertens (straordinario ribaltone del Napoli, guidato dall’ex rossonero Ancelotti). Ultimo pareggio: 2019-20 2-2 20 Hernandez, 34 Di Lorenzo, 60 Mertens, 73 Kessie rig. (in rete i 2 terzini presenti ancora oggi nelle due squadre). Ultima vittoria Milan: 2021-22 0-1 49 Giroud (sfida al vertice a pari punti, il Diavolo allunga ed è un successo che vale tanto nella corsa scudetto). Memorabile: 2011-12 3-1 12 Aquilani, 13 Cavani, 36 Cavani, 51 Cavani (una delle più grandi partite nella carriera dell’attaccante uruguaiano)