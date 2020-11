Precedenti Milan-Lille: i rossoneri non hanno ancora mai vinto

Precedenti Milan-Lille: un precedente (andata e ritorno) tra le due squadre nella stagione 2006/2007. Il risultato sorprenderà

Milan e Lille si sono incontrati solo una volta nella loro storia (andata e ritorno) nella stagione 2006/2007 durante la fase a gironi della Champions League, poi vinta dal Milan in finale contro il Liverpool ad Atene.

A sorpresa il precedente è in favore dei francesi che pareggiarono l’andata per 0-0 per poi vincere 2-0 in Francia, contro un Milan già qualificato, grazie alle reti di Peter Odemwingie e Abdul Kader.