Sono in corso i Mondiali in Qatar. Oggi pomeriggio è andato in scena il Portogallo contro il Ghana. La partita di Leao

Sono in corso i Mondiali in Qatar. Oggi pomeriggio è andato in scena il Portogallo contro il Ghana. La partita di Leao:

l’attaccante del Milan entrato al 77′ ci ha messo appena 2′ a prendersi la scena segnando il gol del momentaneo 3-1 al 79′ sfruttando l’assist di Bruno Fernandes