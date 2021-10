Milan ancora ko in Champions: non era mai successo nella storia

Il Milan incappa nella terza sconfitta consecutiva in altrettante gare del girone di Champions: non era mai successo nella storia

Il Milan esce sconfitta dalla trasferta di Oporto (i padroni di casa si sono imposti per 1-0) e oltre a complicare maledettamente le chance di qualificazione agli ottavi di finale colleziona anche un record negativo.

Non era mai successo nella storia rossonera infatti che il Diavolo perdesse tutte le prime tre gare del girone europeo, come ricorda Opta: servono ora 9 punti per sperare nel miracolo.