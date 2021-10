Porto Milan Primavera Youth League: dove vedere il match

Porto Milan Primavera Youth League: l’impegno degli uomini di Giunti sarà visibile su Milan Tv e sull’app Infinity di Mediaset

Non solo l’impegno del Milan di Pioli questa sera in Champions League contro il Porto. La giornata di oggi vedrà anche la Primavera di Federico Giunti impegnata in Youth League contro i pari età portoghesi.

DOVE VEDERE LA GARA – La gara sarà trasmessa da Milan Tv e dall’app Infinity di Mediaset. Un impegno fondamentale e decisivo, sicuramente da non perdere.