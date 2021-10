Tiemouè Bakayoko torna tra i convocati per la sfida tra Porto e Milan. Una risorsa che Pioli in questa stagione non ha mai avuto

Tiemouè Bakayoko torna tra i convocati per il match contro il Porto. Il centrocampista francese fin qui ha giocato solo 13 minuti nel match contro la Lazio. Un recupero importante dunque per Pioli, che in mezzo al campo avrà ora una risorsa in più.

