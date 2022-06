Portieri Milan: Mirante potrebbe rinnovare, Plizzari via in prestito

Non solo acquisti ma anche cessioni per il Milan. Tra queste quella di Plizzari in prestito, Mirante invece dovrebbe rinnovare

anche quelle che riguardano il settore portieri.

In tal senso come ripotato da Tuttosport Antonio Mirante potrebbe rinnovare ed essere quindi confermato come terzo portiere, mentre per Alessandro Plizzari potrebbe esserci un nuovo prestito.