Portiere Sparta Praga: «Il rigore di Ibrahimovic? Pensavo di prenderlo»

Il portiere dello Sparta Praga, Hecal, ha rilasciato una lunga intervista nel post partita contro il Milan, ecco le sue parole su…

Il portiere dello Sparta Praga, Hecal, rilascia una breve dichiarazione nel post partita contro il Milan, ecco le sue parole in occasione del calcio di rigore di Ibrahimovic:

«Non abbiamo avuto molte chances, ma siamo entrati meglio nel secondo tempo. Purtroppo il secondo gol ci ha definitivamente condannato. Il rigore di Ibrahimovic? Pensavo di prenderlo. È un giocatore di tale qualità che non importa dove calcia, segna quasi sempre. Per fortuna oggi non gli è riuscito, ma alla fine è stato inutile per noi»