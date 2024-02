Popovic Milan, ecco come è andata: il retroscena che coinvolge Napoli e Frosinone

Guido Angelozzi, ds del Frosinone, in conferenza stampa ha svelato i retroscena della trattativa per Popovic, accostato anche al Milan

Le parole di Guido Angelozzi in conferenza stampa. Il DS del Frosinone, ha svelato i retroscena della trattativa per Popovic, accostato anche al calciomercato Milan:

ZERBIN E POPOVIC – «Mi avrebbe fatto piacere riportare Zerbin, abbiamo avuto dei colloqui col ragazzo ma poi è successo un imprevisto con il Napoli. Colpa nostra anche, visto che pensavamo di poter fare un exrracomunitario come Popovic e non è andata come pensavamo. Mi dispiace».

