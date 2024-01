Dopo la giornata di ieri l’affare Popovic per il calciomercato Milan sembrava in discesa, ora però l’affare è in salita

Tutt’altro che chiuso. La trattativa del calciomercato Milan per portare Popovic in rossonero è in salita. Come riportato da Matteo Moretto il club rossonero aveva dubbi sul tesseramento di Popović per una questione legata al posto da extracomunitario. La decisione sul tema non era stata presa prima di ieri mattina.

Nella giornata di ieri è poi arrivato il via libera di Giorgio Furlani a procedere ma quasi sorprendentemente e contestualmente Popović si è presentato a Milano in totale autonomia spiazzando e infastidendo molto il Milan. La forzatura non è piaciuta al club rossonero. In aggiunta, ad oggi c’è ampia distanza sul tema delle commissioni, ritenute dal Milan veramente eccessive.