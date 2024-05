Inzaghi gongola ancora: «Scudetto vinto in casa del Milan, che gioia! Percorso irripetibile»

Simone Inzaghi, ieri a Piacenza per la consegna del premio per la vittoria dello scudetto con l’Inter gongola ancora

Le parole di Simone Inzaghi, ieri a Piacenza per la consegna del premio per la vittoria dello scudetto con l’Inter:

TRIONFO SCUDETTO – «Tutti aspettavano la seconda stella e l’abbiamo conquistata facendo un percorso irripetibile, con 48 punti nel girone di andata e 44 nel ritorno a due gare dalla fine. E poi lo scudetto lo abbiamo vinto in casa del Milan: se ne parlava da un paio di mesi, ma dovevano incastrarsi tante cose… Il bagno di folla che ci hanno tributato è stato unico e sensazionale: per me e per i giocatori vedere milioni di interisti felici in quel modo è stato un gran motivo di orgoglio, per questo dico che è stato lo scudetto della gioia».

L’INTERVISTA COMPLETA DI INZAGHI