Ponciroli: «Leao finalmente cattivo e concentrato, il miglior Milan della stagione»

Per tirare le somme al termine della giornata delle italiane in Champions League, Fabrizio Ponciroli, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, dice la sua anche sul Milan e su Leao.

LE PAROLE – «Ho visto il miglior Milan della stagione, ho visto finalmente un Leao cattivo e concentrato per tutta la durata della partita e il Milan è rientrato nella corsa alla qualificazione. Molto bene l’Inter, il fatto che Inzaghi riesca a fare turnover anche in situazioni del genere è molto positivo perché dimostra ancora una volta quanto Inzaghi sia uno straordinario gestore di uomini. Il Napoli per me ha fatto una buona partita, certo quell’errore è gravissimo che non ti puoi permettere soprattutto in Champions League. La Lazio invece a me lascia molti dubbi, ha rimesso in discussione la qualificazione ma continuo a vederla troppo altalenante e non mi sembra ancora adatta a certi livelli. Delle quattro mi sembra la squadra più in difficoltà».