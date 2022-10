Scende in campo il Milan Femminile, avversario il Pomigliano: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Sintesi Pomigliano Milan femminile 0-1

1′ Inizia il match

9′ Occasione Milan – dagli sviluppi di calcio d’angolo nasce una mischia in area di rigore del Pomigliano dove prima Adami poi Piemonte provano a ribadire in rete ma la difesa se la cava in qualche modo

15′ Prova a spingere il Pomigliano – la squadra di casa gioca sulle ripartenza, attenta la difesa del Milan

16′ Occasione Asllani – la svedese gestisce un contropiede scambiando con Thrige che la lancia in porta, la nove rossonera si smarca bene ma calcia debole e centrale

19′ AUTOGOL PASSERI – Calcio d’angolo di Tucceri, svetta più in alto di tutte la polacca che IN contrasto aereo con Passeri, porta l’avveraria ad una sfortunata deviazione nella propria porta

Pomigliano Milan Femminile 0-1: risultato e tabellino

POMIGLIANO: Cetinja, Fusini, Konat,Passeri,Gallazzi,Dias, Sena, Rizza, Martinez, Di Giammarino, Ferrario. A. disp. Fierro, Apicella, Manca, Rocco, Sangre, Battellani, Rabot, Miotto All. Sanchez

MILAN FEMMINILE 3-5-2 Giuliani; Mesjasz, Fusetti, Arnadottir,; Thrige, Grimshaw, Adami, K. Dubcova,Tucceri; Asllani, Piemonte. A disp. Fedele, Babb, Bergamaschi, Mascarello, Carage, Vigilucci Thomas, Soffia, Dubcova. All. Ganz

ARBITRO: Cherchi

MARCATRICI: 19′ aut. Passeri;

AMMMONITE: