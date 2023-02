Pomigliano, Alfano: «Abbiamo un unico grande rammarico»

Alfano, vice allenatore del Pomigliano, ha analizzato la sconfitta per 1-0 subita contro il Milan Femminile di Ganz

Intervenuti ai microfoni del nostro inviato, Daniele Grassini, il vice allenatore del Pomigliano, Alfano, ha commentato la sconfitta contro il Milan Women:

«Il risultato ci va stretto perchè abbiamo fatto una grande prestazione. Pecchiamo negli ultimi 20 metri, abbiamo avuto tante palle gol non concretizzate sia per colpa nostra sia perchè da tre partite non ci sta girando bene quindi dobbiamo dare la colpa alla cattiva sorte. Giuliani è un portiere fortissimo, la conosciamo e lo abbiamo detto in settimana. Quando calciamo dobbiamo essere puliti perchè lei copre bene la porta ed è forte anche sulle palle inattive. L’abbiamo preparata così, cercando di andare sulla seconda palla in avanti. Ci siamo riuscite in alcune occasioni, potevamo sfruttarle qualcuna in un altro modo, specie con Martinez. Abbiamo però avuto grandi occasioni contro una grande squadra, rimane il rammarico per non aver fatto gol».