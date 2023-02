Milan Women, Ganz: «Partita complicata ma ci teniamo stretti i tre punti»

Maurizio Ganz, allenatore del Milan Women, ha commentato la vittorie delle sue ragazze sul Pomigliano: le sue parole

Intervenuto ai microfoni del nostro inviato, Daniele Grassini, Maurizio Ganz, tecnico del Milan Women, ha commentato la vittoria sul Pomigliano:

«Oggi abbiamo faticato dopo Juventus e Inter contro una formazione, il Pomigliano, molto più brillante di noi. Ci teniamo stretti i tre punti sapendo che abbiamo lasciato tanto spazio a loro ma che anche noi dobbiamo essere più precise. Però è chiaro che è stata una partita sporca, riuscire a portarle a casa ha un grande valore. Abbiamo lottato tutte, Giuliani ha fatto ottime parate. Abbiamo faticato, non ci nascondiamo ma stiamo facendo veramente bene. Oggi poi è il compleanno di mia figlia che ha segnato, giornata ottima. Il Pomigliano ha fatto una grande partita in fase di non possesso, noi abbiamo fatto fatica sia in mezzo al campo che sugli esterni con Guagni che ha fatto una buona gara dopo tanto e con Thomas stremata. Abbiamo forzato tante giocate dove forse dovevamo ragionare di più. Noi preferiamo giocare contro squadre che si aprono, chiaro che quando incontriamo avversari che si chiudono e ripartono facciamo più fatica. Coloro che andranno in Nazionale, 15-16 calciatrici, continueranno a spendere energie. Avranno 2-3 partite quasi tutte. Speriamo che tornino bene perchè al rientro abbiamo una partita difficile col Como. Ci teniamo i tre punti che sono molto importanti. Mascariello convocata? Più giocatrici portiamo più capiamo che stiamo facendo un ottimo lavoro. Ora si è infortunata ma ho sentito il CT e la convocherà la prossima volta. Anche Thomas la Francia è una anno che la convoca e non era mai stata convocata. Siamo facendo un ottimo lavoro, siamo molto orgogliosi di questo. In casa facciamo più fatica, vogliamo comandare il gioco e le altre squadre giocano di rimessa. Mentre gli altri anni era il contrario, quest’anno c’è questa statistica che cercheremo di ribaltare. Ora ci sono le due semifinali di Coppa Italia, siamo ad un punto dall’Inter e a tre dalla Fiorentina. Peccato essere partiti male quest’anno ma siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo».