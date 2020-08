Bonaventura: «Con me solo mezze parole, se la società crede in te…»

Jack Bonaventura, nel corso di un’intervista per Sportweek, ha polemizzato su alcune scelte fatte dalla società rossonera

Jack Bonaventura, nel corso di un’intervista per Sportweek, ha polemizzato su alcune scelte fatte dalla società rossonera: «Ho capito che le valutazioni su di me erano cambiate quando mi sono infortunato al ginocchio. Dovevo operarmi, stare fermo fino al termine della stagione e ricominciare con un solo anno di contratto davanti. Una società che ha fiducia in te, ti sottopone il rinnovo appena vede che hai ripreso l’attività. Nel mio caso non è successo. Ci sono state mezze parole, niente di più. Forse è cambiato lo stile Milan, ma ho avuto la sensazione che nei miei confronti non ci fosse la considerazione di cui godevo prima dell’infortunio».