Pobega sulla lotta al razzismo: «Milan attento al tema, ci rende orgogliosi di vestire questi colori»

Intervenuto ai canali ufficiali del Milan, il centrocampista dei rossoneri Tommaso Pobega ha detto la sua sull’evento che ha avuto luogo oggi, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, dal titolo “Tutti i colori dello Sport“.

PAROLE – «Vedere il nostro Club e la nostra Fondazione da sempre attenti a temi rilevanti come quello della discriminazione ci rende sempre più orgogliosi di vestire questi colori. Sappiamo che, come calciatori, abbiamo la possibilità di essere ascoltati dai più giovani; quindi, siamo felici di avere occasioni di confronto e di ascolto come quella di oggi».