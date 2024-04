Probabili formazioni Juve Milan: gli ULTIMI dubbi di Pioli per la sfida dell’Allianz Stadium

Probabili formazioni Juve Milan: gli ultimi dubbi di Pioli per la sfida in programma oggi alle 18 allo Stadium

Oggi alle ore 18 il Milan andrà di scena all’Allianz Stadium per il match contro la Juventus, sfida valida per la 34esima giornata del campionato di Serie A. La formazione rossonera arriva a questa sfida con tantissime assenze e quindi molte scelte saranno quasi obbligate per Stefano Pioli. Ecco la probabile formazione:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Musah, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli