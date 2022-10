Pobega e la lunga gavetta: «Dovevo crescere senza pressioni»

Tommaso Pobega parla ai microfoni di Tuttosport della lunga gavetta e i tanti prestiti prima della conferma al Milan

Tommaso Pobega si è raccontato a tutto tondo ai microfoni di Tuttosport. Un estratto delle sue dichiarazioni in cui parla della sua lunga trafila di prestiti prima di restare al Milan.

«Rispetto ad altri compagni non ero maturo per un salto così importante dopo la Primavera ed era per me determinante poter crescere senza le pressioni che si vivono qui al Milan. Sono riuscito a migliorare anno dopo anno e mi sono meritato questa opportunità, arrivata al momento giusto.»

