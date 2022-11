Pobega e il suo esordio con il Milan: «E’ stata una bella emozione». Le parole del calciatore rossonero

Tommaso Pobega, ospite a “Homegrown”, ha parlato del suo esordio con il Milan ai microfoni di Milan Tv. Ecco le parole del calciatore rossonero:

«Era il Milan di Montella, era durante una delle soste per la nazionale. Mi ricordo che con diversi ragazzi della Primavera siamo andati come aggregati. C’era quest’amichevole in trasferta e ci ha portato, già lì fare una trasferta con la prima squadra è stata un’emozione… Avere la maglietta, con il nome… Iniziavo il riscaldamento, stadio bellissimo, ero un po’ agitato. MI ha fatto entrare negli ultimi 5 minuti ed è stata una bella emozione. La prima maglietta ufficiale, ce l’ho a casa insieme ad altre. Esordio in Nazionale al posto di Tonali? Una bella cosa, anche per tutto il movimento e per il Milan in sé. Avere giocatori italiani, giovani, che riescono ad andare in nazionale a giocare è sempre una cosa bella. Con Sandro ho un bel rapporto, si sta bene, c’è anche un’amicizia al di fuori del campo. Fa solo che piacere condividere questi momenti insieme. Italia? È sempre un discorso un po’ delicato e in questo periodo se ne parla tanto. Secondo me non è che non ci sia talento, non è che non ci siano giocatori, non è che non nascano più è solo questione a volte di saperli aspettare al momento giusto o a capire quali sono le necessità che hanno questi giocatori per valorizzarsi al massimo. Io stesso comunque ho dovuto fare un percorso per crescere sempre di più anno dopo anno. Forse questa è la cosa più importante che sarà da fare con l’Italia».