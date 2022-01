Playoff Mondiali, problemi per Italia-Macedonia: ipotesi campo neutro

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Problemi in vista per il playoff Italia-Macedonia del Nord. Il match si potrebbe giocare in campo neutro a causa delle restrizioni Covid

A marzo l’Italia si giocherà le ultime carte per strappare il pass per il Mondiale in Qatar. Nella prima partita dei playoff, gli Azzurri se la vedranno contro la Macedonia del Nord ma la partita, in programma allo stadio Renzo Barbera di Palermo, sarebbe in bilico. Il match, infatti, è al centro di alcune controversie di natura sanitaria legate alle restrizioni anti-Covid.

La Macedonia non avrebbe i requisiti previsti dal nuovo decreto del Governo italiano per giocare nel nostro Paese. La maggior parte dei calciatori macedoni sarebbero vaccinati con Sputnik, che in Italia non è stato approvato o addirittura non vaccinati. La partita, come riportato da La Repubblica, potrebbe così essere disputata all’estero in campo neutro. Mentre l’alternativa più clamorosa sarebbe quella dell’esclusione della Macedonia da parte della FIFA.