Plastino: «Il Milan tiene grazie alla coesione del gruppo»

Michele Plastino intervenuto a Sunday Mornning ha detto la sua sul Milan dopo la vittoria contro il Cagliari ecco le sue parole:

«Tiene e tiene grazie ad una coesione che è nata dal momento in cui sembrava che Pioli dovesse essere mandato via. Lì lui non solo è rimasto ma ha fatto un’operazione soprattutto sui più giovani straordinaria e insieme in quel momento al migliore utilizzo di Ibrahimovic, che da grande personaggio si è trasformato in questa meravigliosa chioccia, permettimi di dire che su questi episodi di razzismo aggiungo che per me non è vero che abbiamo fatto molto, all’inizio si poteva fare di più, la colpa è generale perchè quel termine maledetto che ogni tanto riprovano ad usare: “ma no non è niente di grave, è goliardia”, quella è la benzina di questa internazionale imbecillità»