Pjanic a sorpresa “cuore rossonero”: «Rimpiango di non aver giocato nel Milan, l’ho trovato sempre affascinante»

Miralem Pjanic, ex centrocampista di Juve e Roma, ha svelato il suo rimpianto di non aver giocato nel Milan. Le sue dichiarazioni

Intervistato dal Corriere dello Sport, l’ex centrocampista della Juve Miralem Pjanic ha ammesso il suo rimpianto per non aver giocato nel Milan in carriera.

PASSAGGIO AL BARCELLONA – «Se avessi saputo della crisi finanziaria che stava attraversando non sarei andato, visto che avevo ricevuto altre offerte importanti. Il Barça era il mio sogno, aggiungo che Koeman non era all’altezza di un club così prestigioso. Ho un rimpianto, non aver vinto la Champions con la Juventus. Anzi, i rimpianti sono due: non aver giocato nel Milan, l’ho sempre trovato affascinante».

L’INTERVISTA DI PJANIC AL CORRIERE DELLO SPORT