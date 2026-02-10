Pisa Milan, per la squadra di Allegri tre punti pesanti: obbligatorio vincere, anche per il calendario!

Pisa Milan è fondamentale per il cammino dei rossoneri, il calendario offre un’opportunità importantissima ai rossoneri

Il Milan è rimasto fermo nell’ultimo weekend causa cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 tenutasi a San Siro (recupererà il match con il Como il 18 febbraio), venerdì tornerà in campo e lo farà a Pisa.

All’Arena Garibaldi i tre punti per la squadra di mister Massimiliano Allegri sono a dir poco obbligatori, per tenere il passo dell’Inter, per muovere la classifica e anche per approfittare del favorevole incrocio di calendario.

Infatti nella 25esima giornata del campionato di Serie A, che sarà aperta proprio da Pisa-Milan, sono in programma Inter-Juventus e Napoli-Roma. Dunque il Diavolo che sia in ottica Scudetto in ottica Champions League, o perché no anche entrambe, potrebbe recuperare punti su due o più dirette concorrenti.