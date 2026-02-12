Pisa Milan, Allegri pronto a rimetterlo titolare: è in vantaggio per una maglia domani sera

Pisa Milan – Massimiliano Allegri all’Arena Garibaldi dovrebbe ridare il suo posto da titolare al centrale

Il Milan si prepara alla delicata trasferta toscana contro il Pisa con l’obiettivo di consolidare la propria posizione e dare continuità ai risultati. Le ultime indiscrezioni provenienti da Milanello, confermate da La Gazzetta dello Sport, delineano le scelte di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese plurititolato che sta cercando di plasmare un Diavolo solido e cinico in ogni reparto.

Il ritorno del leader: Fikayo Tomori al centro della difesa

La notizia più significativa per il reparto arretrato è il ritorno dal primo minuto di Fikayo Tomori. Il difensore centrale inglese, pilastro della retroguardia grazie alla sua velocità nel recupero e al tempismo negli anticipi, dovrebbe riprendersi la maglia da titolare nella serata di domani. La sua presenza è considerata fondamentale per garantire sicurezza a tutto il collettivo, specialmente contro un avversario che fa dell’intensità agonistica la propria arma principale.

Il rientro dell’ex Chelsea permette alla formazione dei rossoneri di alzare il baricentro, potendo contare sulla capacità dell’inglese di coprire ampie porzioni di campo alle proprie spalle.

Emergenza a destra: Athekame verso la conferma

Se il centro della difesa sorride, la fascia destra presenta invece qualche criticità numerica. Con la probabile assenza di Alexis Saelemaekers, l’esterno belga prezioso per il suo spirito di sacrificio e la capacità di equilibrare le due fasi (difensiva e offensiva), Allegri dovrà attingere nuovamente a soluzioni alternative.

Tutto porta verso la riconferma di Zacahary Athekame, il giovane terzino svizzero che si sta mettendo in luce per freschezza atletica e intraprendenza palla al piede. Per il classe 2004 si tratta di un test importante sotto la gestione tecnica dei meneghini, un’occasione per dimostrare di poter essere un’alternativa affidabile anche nel lungo periodo.