News
Pisa Milan, per la 23esima di fila in Serie A: quante volte ci è riuscito nella storia?
Pisa Milan, la squadra di Massimiliano Allegri va alla ricerca del ventitreesimo risultato utile in Serie A, i precedenti
Il campionato di Serie A si appresta a vivere un weekend cruciale, non solo per la classifica attuale, ma anche per i libri di storia del calcio italiano. Gli occhi di tutti gli appassionati sono puntati sulla sfida che vedrà protagonisti i rossoneri, pronti a consolidare ulteriormente il proprio primato e la propria solidità difensiva e mentale.
Un traguardo storico a portata di mano
In caso di risultato utile contro il Pisa, la formazione guidata da Massimiliano Allegri, tecnico livornese noto per il suo pragmatismo tattico e la capacità di gestire i momenti caldi della stagione, raggiungerebbe un traguardo prestigioso. Evitando la sconfitta, il club meneghino eguaglierebbe la sua terza serie di imbattibilità più lunga mai registrata in un singolo campionato di massima serie.
Parliamo di ben 23 partite consecutive senza K.O., un numero che testimonia la continuità impressionante del Diavolo. Questo record andrebbe ad affiancare quello stabilito tra il settembre 1992 e il marzo 1993, un’epoca d’oro per i colori rossoneri.
La classifica dei record di imbattibilità
Se i ragazzi di Allegri riuscissero a uscire indenni dal prossimo match, si avvicinerebbero alle vette leggendarie occupate dalle grandi squadre del passato. Ecco come si compone il podio della resistenza rossonera:
- 34 gare (1991/92): Il primato assoluto, ottenuto durante un’intera stagione chiusa senza sconfitte.
- 24 gare (dicembre 1950 – maggio 1951): Una striscia quasi insuperabile risalente al periodo del leggendario trio svedese Gre-No-Li.
- 23 gare (settembre 1992 – marzo 1993 / Stagione attuale): Il gradino di bronzo che il gruppo odierno punta a blindare.
Ultimissime Milan
Video
Donati: «Il Milan può colmare la distanza con l’Inter in campionato, Modric e Rabiot sono due super campioni. Allegri è un maestro in questo aspetto» – ESCLUSIVA
Codice video: Donati, ex centrocampista del Milan tra le altre e noto allenatore, ha analizzato il momento dei rossoneri e...