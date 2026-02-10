Pisa Milan, più Pulisic che Saelemaekers: Leao c’è, Nkunku confermato? Le ultime verso il prossimo turno

Pisa Milan si avvicina sempre di più, questi gli ultimi aggiornamenti dal centro sportivo di Milanello!

Con l’avvicinarsi della sfida di campionato contro il Pisa, le mura di Milanello diventano il centro nevralgico di scelte tattiche e valutazioni cliniche fondamentali. La sessione di allenamento odierna ha fornito indicazioni agrodolci per lo staff tecnico, impegnato a monitorare le condizioni dei calciatori attualmente ai box e a sciogliere i dubbi di formazione per il prossimo impegno dei rossoneri.

Il punto sugli infortunati: Pulisic e Saelemaekers corrono a parte

L’attenzione dei medici del Diavolo rimane focalizzata su Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers. Anche oggi, l’attaccante statunitense e l’esterno belga hanno svolto una seduta di allenamento personalizzata, lontano dal resto dei compagni.

Tuttavia, tra i due sembra profilarsi un cauto ottimismo per il recupero dell’americano. Pulisic, elemento cardine del fronte offensivo per la sua capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica, ha buone chance di rientrare nella lista dei convocati per il match contro i toscani. Più complesso, invece, il percorso di Saelemaekers, la cui disponibilità resta legata ai progressi dei prossimi giorni.

Sorriso per il gruppo: riecco Rafael Leao

La notizia più lieta della giornata riguarda Rafael Leao. L’asso portoghese ha infatti svolto l’intero lavoro con il resto della squadra, dimostrando di aver smaltito i precedenti acciacchi. Il ritorno in gruppo di Leao apre un interessante ballottaggio tattico: il numero dieci si giocherà una maglia da titolare con Niclas Füllkrug, il centravanti tedesco che garantisce fisicità e peso all’interno dell’area di rigore. Sarà decisiva la rifinitura per capire se si opterà per la velocità del portoghese o per la concretezza del panzer ex Dortmund.

Conferme in attacco: la fiducia a Christopher Nkunku

Chi sembra avere il posto assicurato è Christopher Nkunku. Dopo l’ottima prestazione sfoderata a Bologna, dove il francese ha messo in mostra doti tecniche e una visione di gioco superiore, la sua conferma nell’undici di partenza appare scontata. L’ex Chelsea si sta rivelando un innesto prezioso per la compagine meneghina, capace di legare i reparti e offrire soluzioni imprevedibili negli ultimi trenta metri.

Il Milan si prepara dunque a ricevere il Pisa con un mix di prudenza per gli infortunati e rinnovato vigore grazie ai rientri eccellenti, cercando di dare continuità ai risultati positivi ottenuti finora.