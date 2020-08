Pirlo vuole Locatelli alla Juve, pronti 25 milioni per l’ex rossonero

Pirlo avrebbe chiesto l’acquisto di Locatelli alla dirigenza bianconera. Il giocatore del Sassuolo è in cima alla lista delle preferenza

Andrea Pirlo avrebbe chiesto l’acquisto di Manuel Locatelli alla dirigenza bianconera. Il giocatore del Sassuolo è in cima alla lista delle preferenza del neo allenatore della Juventus. I neroverdi chiedono 25 milioni di euro, Nedved sta giocando al ribasso ma un’intesa potrebbe arrivare sui 20 milioni più bonus. Pirlo pensa di poter aumentare la qualità del centrocampo con il giocatore di scuola Milan che in passato aveva fatto male proprio ai bianconeri in uno scontro diretto. Aumentano i rimpianti in casa Milan per non aver dato fiducia al regista e averlo ceduto a titolo definitivo al Sassuolo.