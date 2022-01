Pirlo torna in panchina? Si è proposto ad una Nazionale

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Pirlo: spunta una nuova panchina per l’ex tecnico della Juventus. L’indiscrezione sul possibile approdo ad una Nazionale

Spunta una nuova panchina per Andrea Pirlo. Secondo quanto riportato dal portale polacco Sportowefakty.wp.pl, l’ex giocatore del Milan e della Juventus, si sarebbe offerto alla Federcalcio polacca per guidare la Nazionale. Il suo nome sarà preso in considerazione, ma al momento è in pole Adam Nawalka.

Dopo Fabio Cannavaro, anche l’ex Juventus, così accostato alla panchina della Polonia, che a marzo sarà impegnata nei Playoffs per l’accesso ai prossimi Mondiali in Qatar.