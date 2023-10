Pippo Inzaghi su Simone: «E’ sempre stato pù bravo di me in tutto…». Le parole dell’ex rossonero sul fratello

Filippo Inzaghi ha parlato al Festival dello Sport di alcune curiosità sul fratello Simone. Ecco le parole dell’ex Milan:

«Simone è sempre stato più bravo di me in tutto, io però non mollavo di un centimetro. Spesso andavamo in mansarda, avevamo un camino che utilizzavamo come porta e giocavamo uno contro uno con una calza: mi sono rotto anche un piede così, poi ho dovuto spiegarlo al Piacenza… (ride, ndr)».