Pioli su Rebic: «Non è importante partire titolare, ma essere determinante». Le parole del tecnico sull’attaccante croato

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa del momento di Ante Rebic e della sua posizione in campo. Le parole del tecnico rossonero.

« Non credo possa fare il trequartista, meglio seconda punta. A destra non è una zona di campo che ama, per me potrebbe farlo. Ma non è così importante partire da titolare, ma poter essere determinante per la squadra.»

