De Ketelaere brilla all’Atalanta, Pioli ammette: «DUE MOTIVI per cui non è andata bene al Milan». Ecco cosa è successo al belga

De Ketelaere brilla all’Atalanta, Pioli ammette: «DUE MOTIVI per cui non è andata bene al Milan». Le sue parole in conferenza

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Milan e Cagliari, gara valevole per la trentaseiesima giornata di campionato. Il tecnico ha parlato così di Charles De Ketelaere.

MOTIVI DELLA DIFFERENZA DI RENDIMENTO DI DE KETELAERE – «Ce ne possono essere due. Charles l’anno scorso era alla prima stagione in un campionato diverso, competitivo e lo ha sofferto. Quest’anno si è ritrovato con un’esperienza superiore in un ruolo più adatto alle sue caratteristiche. Pensato di cambiargli ruolo? No, perché avevamo altri progetti».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN-CAGLIARI