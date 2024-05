Borussia Dortmund in finale di Champions, Pioli SVELA: «È quinto a 25 punti dal Leverkusen, ma in Europa succede che…». Le parole

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Milan e Cagliari, gara valevole per la trentaseiesima giornata di campionato. Il tecnico ha parlato anche della finale di Champions League raggiunta dal Borussia Dortmund.

BORUSSIA DORTMUND IN FINALE – «Le competizioni europee sono difficili da prevedere. In Europa essere al top nelle partite singole, nel doppio confronto, fa la differenza. Il Dortmund in campionato è quinto, a 25 punti dal Leverkusen. Nella sua annata ha avuto momenti difficili mentre in Europa ha performato al massimo».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN-CAGLIARI