Milan Cagliari, rivoluzione totale: out quattro big per scelta tecnica! La possibile FORMAZIONE

Milan Cagliari, in arrivo una rivoluzione totale: out quattro big per scelta tecnica! La possibile FORMAZIONE

Arrivano importantissime novità di formazione per quanto riguarda le scelte di Stefano Pioli per la sfida di domani tra Milan e Cagliari. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico rossonero opterà per alcune decisioni drastiche.

Partiranno dalla panchina per scelta tecnica Theo Hernandez, Leao, Calabria e Tomori. Si rivedrà invece titolare Kalulu nel 4-3-3 rossonero, col tridente composto da Chukwueze, Pulisic e Giroud.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Musah, Rejinders, Bennacer; Pulisic, Chukwueze, Giroud. All. Pioli