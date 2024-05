Amorim Milan, il tecnico glissa sul futuro: «Non mi concentro sulle voci, non farò quell’errore»

L’allenatore dello Sporting Lisbona, Ruben Amorim, accostato alla panchina del Milan, ha parlato così del suo futuro

Alla vigilia del match contro l’Estoril, il tecnico dello Sporting Lisbona, Ruben Amorim, accostato di recente anche alla panchina del Milan, si è espresso così in merito al suo futuro.

IO IL MIGLIORE DELLA STORIA DEL CLUB? – «Guidare questa squadra è stata una bella sorpresa nella vita, non avrei mai immaginato di poterlo fare. Ho detto più volte che questo è il luogo dove ho ottenuto i maggiori risultati a livello professionale e che voglio continuare a vincere. Ovviamente quello che conta è aiutare il club a migliorare e vincere, poi se sarò il più titolato…».

SUL FUTURO – «Come vi ho già detto, ho un contratto con lo Sporting e non c’è niente di nuovo. Abbiamo l’obiettivo di vincere due campionati di fila. Sicuramente non prenderò più l’aereo per l’Inghilterra (ride, ndr). Io sono l’allenatore dello Sporting e non mi concentro sulle voci. Sono molto concentrato sullo Sporting, sul lavoro che c’è da fare. Gli errori che ho fatto in passato non li farò in futuro. Poi nessuno sa se arriveranno proposte… Il mio focus è sullo Sporting e stiamo preparando la prossima stagione al meglio».