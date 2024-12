Di Canio su Fonseca: «Si sente disarmato, ha voglia di cambiare ma non ce la fa. E i leader…»

Fonseca Milan, Di Canio commenta le parole dopo la vittoria del Milan contro la Stella Rossa: «Vorrebbe trasformare l’ambiente»

Di Canio a Sky Sport ha commentato le parole di Fonseca dopo la vittoria del Milan contro la Stella Rossa.

LE PAROLE – «Fonseca si sente disarmato. Non ha le armi per farli diventare qualcosa di diverso dal punto di vista caratteriale. Questo, dopo una vittoria importante che rimette in piedi la classifica che diventa interessante per passare. Vorrebbe trasformare l’ambiente in qualcosa di diverso da come l’ha trovato e come continua ad essere, cioè con questi alti e bassi di atteggiamento e caratteriali. Lui ha questa necessità e voglia di cambiare e vede che non ce la fa, non riesce. I leader che dovrebbero trasmettere i valori della società, della storia, del club sono bravi a sprazzi tecnicamente, ma non hanno il senso di trasmetterli. Perche non è per loro anche se sono lì da anni. Vivono il calcio da professionisti, ma con disincanto».