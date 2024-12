Bucchioni sul Milan: «Deve intervenire la società: i giocatori...». Le parole

Le dichiarazioni di Enzo Bucchioni, giornalista, ai microfoni di Radio Sportiva, riguardo la situazione del Milan nel presente

Le dichiarazioni di Enzo Bucchioni, giornalista, ai microfoni di Radio Sportiva, riguardo la situazione del Milan nel presente e la posizione presa da Fonseca in vista del Genoa.

PAROLE – «Questi sono temi che vanno avanti da mesi. La società deve intervenire, se crede in questo allenatore i giocatori vanno messi di fronte alle proprie responsabilità».

Questo lo sfogo di Fonseca di mercoledì: «Contento per il risultato, non per la prestazione, siamo sempre sulle montagne russe, devo parlare con i giocatori. Io lavoro tutti i giorni per il bene della squadra, ma all’interno del gruppo non so se tutti possono dire la stessa cosa. Mai mi fermerò. Io ho la coscienza a posto. Se ci sarà bisogno di far giocare i ragazzi della Primavera o del Milan Futuro, lo farò. Senza problemi».