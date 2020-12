Pioli su Ibrahimovic: «Ecco cosa dissi a Zlatan per farlo restare»

Stefano Pioli torna a parlare del momento in cui convinse Zlatan Ibrahimovic a restare un’altra stagione al Milan

Stefano Pioli ha raccontato a Sky Sport 24 il discorso avuto con Zlatan Ibrahimovic nel giorno in cui lo svedese decise di restare un’altra stagione in rossonero:

«Ibrahimovic? Avevamo bisogno del suo carisma e della sua forza così siamo stati subito pronti per aspettare la sua decisione e per fortuna quella scelta fu giusta. Ho sempre pensato che Ibrahimovic fosse il giocatore giusto per la nostra crescita, non ho mai avuto dubbi. Il nostro primo incontro a Milanello non è stato di molte parole ma mi bastò per capire che avevo di fronte un campione, un motivatore e in campo un’ira di Dio. La prima cosa che mi ha detto è stata “Mister non ascoltare nessuno io sto bene, domenica voglio giocare. Io ti rispetto, tu sei il Mister e io il giocatore. Il giorno dopo parlai con Zlatan per chiedergli di restare ma lui mi disse “Mister mi manca la famiglia”. Io lì per lì non ho avuto la giusta reazione ma il giorno dopo riaprii il discorso dicendo che non poteva finire così e che sia io che la società avremmo fatto di tutto per riaverlo anche l’anno successivo qui».