Pioli su Bennacer: «E’ un centrocampista completo. Sta meglio e da ieri si allena con la squadra». Le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Fiorentina su Ismael Bennacer. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«Sta meglio, ha avuto un problema ala caviglia. Da ieri si allena con la squadra. Non penso sia sottovalutato, non da me, dai compagni, dai dirigenti. È un ottimo giocatore che sa interpretare entrambe le fasi di gioco. È un centrocampista completo».

LEGGI LA CONFERENZA COMPLETA