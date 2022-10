Pioli spiega: «Su De Ketelaere troppa attesa fuori, noi...»

Stefano Pioli ha parlato anche del momento di Charles De Ketelaere: a Milanello tutti hanno la pazienza giusta per aspettarlo

Durante la conferenza stampa odierna, Stefano Pioli ha parlato così di Charles De Ketelaere:

«Abbiamo 5 partite importantissime per il presente e per il futuro, tutti i giocatori devono essere pronti. Su De Ketelaere c’è grande attesa fuori, ma qui abbiamo la lungimiranza per aspettarlo. Ha tutte le qualità per imporsi. Difficile fare una previsione perchè ognuno ha un suo cammino. Difficile prevedere il futuro, anche per noi che ci lavoriamo tutti i giorni. Ha tutte le caratteristiche per far sbocciare il talento, magari domani va in gol e cambiano i titoli. Deve continuare a lavorare così».

