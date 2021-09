Pioli a Sky: «L’arbitro non è stato il migliore in campo questa sera»

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky, commentando il match di Champions League contro l’Atletico Madrid. Le sue parole

PARTITA – «È un po’ una delusione perché eramvamo vicini ad un risultato importante con una squadra forte, in 11 contr 11 siamo stati nettamente meglio a livello di convinzione e modo di giocare. Bastava solo un po’ di attenzione, soprattutto sul primo gol. Dispiace perché abbiamo fatto uno sforzo importante per un’altra sconfitta ci fa male per la classifica».

PRESTAZIONE – «Eppure significa che ci stiamo, però ci manca quel tassello che può fare la differenza, manca davvero poco. Con intelligenza, lucidità abbiamo giocato un buon calcio nella prima mezz’ora, poi in inferiorità abbaimo fatto fatica a ripartitre, però mancava veramente poco ed è un peccato per tifosi, giocatori e tutti. Ci deve far capitre che dobbiamo fare un passo in più».

ARBITRO – «Rigore? Difficile, sembra che l’avversario tocchi un po’ prima la palla, forse Kalulu pè stato poco coordinato. Franck era già ammonito, non mi sembrava un intervento da doppio giallo al 30′ di gioco. Non penso che l’arbitro sia stato il migliore in campo questa sera».