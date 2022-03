Pioli a Sky: «La squadra mi è piaciuta, concentriamoci sul nostro percorso»

Stefano Pioli ha parlato a Sky nel post partita di Cagliari Milan. Ecco cosa ha detto l’allenatore rossonero al termine del match

VITTORIA – «Vittoria importante, ogni partita è un crocevia importante, la squadra mi è piaciuta contro un avversario che ci ha creato difficolta»

1-0 – «La strada migliore è quella di chiudere prima la partita, la squadra sta lavorando bene con l’attenzione giusta»

SOSTA – «Dobbiamo pensare ad allenarci bene, non dobbiamo guardare troppo avanti, concentriamoci sul nostro percorso senza pensare alla fine e andare troppo oltre»

CALABRIA E THEO – «Sono giocatori intelliggenti che sanno leggere la situazione che sanno giocare negli spazi, noi abbiamo giocato bene e quando hai giocatori intelligenti è tutto più facile»

ATTEGGIAMENTO – «Non siamo nati per gestire ma pre attaccare, a me il mondo di giocare della squadra è piaciuto, non ci siamo fatti condizionare dal risultato momentaneo. Vogliamo creare sempre pericoli e se lo facciamo giochiamo anche meglio»

RISSA NEL FINALE – «Maignan mi ha detto che i tifosi dietro la porta lo avevano isultato»