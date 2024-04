Mercato Milan: OCCASIONE in estate dalla Juve? Può lasciare i bianconeri, ULTIMISSIME

Il mercato Milan continua a muoversi per possibili colpi in vista della sessione estiva. In tal senso occasione dalla Juve

Dopo stagioni di tagli, in casa Juventus anche la prossima sessione di mercato sarà incentrata sul contenimento dei costi e potrebbe prevedere una possibile rivoluzione.

In tal senso come riportato dal Corriere dello Sport in bilico c’è anche Daniele Rugani, accostato al mercato Milan, e che potrebbe essere un’occasione per i rossoneri alla ricerca di un colpo in difesa.