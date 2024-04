Nuovo allenatore Milan, Sabatini critica: «Insensata moda del casting, Berlusconi e Galliani non facevano così»

In casa Milan tiene banco il tema sul nuovo allenatore per il dopo Pioli. Si è così espresso Sabatini a riguardo a Calciomercato.com

Le parole a Calciomercato.com di Sandro Sabatini sul tema nuovo allenatore per il dopo Pioli che tiene banco in casa Milan:

LE PAROLE – «Ma l’allenatore giusto si sceglie così? Con il casting delle risorse umane?. Lopetegui bocciato dai tifosi è giusto. Ma mette i brividi sia nella forma che nella sostanza. Se un #hashtag tipo #out o #Nopetegui diventa determinante, tanto vale lanciare i sondaggi sui social. Senza citare gli esempi storici di un club che non esiste più, scusate ma il Milan ha bisogno di altro. Gli allenatori “da Milan” non mancano. Conte è nettamente il miglior candidato, Van Bommel una sfiziosa alternativa, De Zerbi ha pregi enormi e difetti pericolosi, tra cui lo sconsiderato appoggio dei Vannacci del calcio chiacchierato, quelli del dominio e della superiorità. Vabbè, lasciamo stare…Lasciamo stare anche questo casting. Forse oggi bisogna fare così. Ma Berlusconi e Galliani non facevano così… E non è nostalgia, eh. È solo storia. Del Milan»