Conceicao Milan: conferme dal Portogallo, rossoneri interessati. Le ULTIME sulla possibile trattativa

Nella vasta lista dei nomi valutati dal Milan per il dopo Pioli c’è Sergio Conceicao. La conferma dal Portogallo

Il Milan potrebbe tornare a inserire nella lista dei propri candidati alla panchina rossonera per il dopo Pioli anche Sergio Conceiçao.

L’interesse comunque c’è, come confermato da O Jogo, anche se la situazione è tutta in divenire. Le cose sono cambiate nel weekend perché le elezioni sono state vinte da Villas Boas, che ora è il nuovo presidente del Porto. E secondo una clausola, il rinnovo di Conceiçao valeva solamente con da Costa. La permanenza sulla panchina dei dragoes non è scontato.