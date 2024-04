Striscione Dumfries, Balotelli lo difende: «Lo sfottò ci sta! Calhanoglu un signore, fossi stato in lui...»

La Procura ha aperto un fascicolo dopo lo striscione di Dumfries contro Theo Hernandez. L’ex Milan e Inter Balotelli lo ha difeso

LE PAROLE – «Ma è bellissimo ragazzi: fossero questi gli sfottò nel calcio, è questo il bello dai. Io al posto di Theo avrei rosicato, ma fa parte del calcio: avesse vinto il Milan probabilmente l’avrebbe fatto lui. Il limite è la razza e la religione, poi se lo sfottò è per il campo come quello di Dumfries ci sta: si esagera quando diventa un insulto personale sulla famiglia. E poi dico che Calhanoglu è stato un signore: ci fossi stato io non so cosa avrei combinato»