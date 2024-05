Futuro Pioli Milan: ultime partite sulla panchina rossonera? La RIVELAZIONE in conferenza stampa

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rivelato in conferenza stampa questo dettaglio sul suo futuro

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa del suo futuro, in particolare delle ultime partite sulla panchina del Milan. Ecco le sue parole:

PAROLE – «Di Giroud e Kjaer? (ride ndr). Cerco di non pensarci. Come sempre abbiamo fatto qui al Milan, ci incontreremo col club a fine stagione e faremo le valutazioni. Fino ad allora sarò concentrato per aiutare la squadra come ho sempre fatto. Certe emozioni le conoscerò vivendole».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI TORINO MILAN